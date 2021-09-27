今年8月間發生有業者走私154隻貓遭查獲，後上百隻貓全部執行安樂死，引發國人關注。綠委陳亭妃今日偕同台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏於立院召開記者會表示，將體檢《動保法》下的《特定寵物(犬、貓)管理辦法》，並要求農委會補足法規漏洞，並將寵物晶片登記管理電子化。

陳玉敏指出，政府現在根本無法掌握全台繁殖用種犬貓數量，而所有紀錄都是繁殖場業者自己用紙本填寫說了算，雖規定繁殖的幼犬貓須立刻植入晶片，但晶片是由政府提供，業者請領一批後，就自己用紙本填寫晶片使用紀錄表，也沒有電子化，政府根本無從核實。

陳玉敏說，若業者沒有替犬、貓施打晶片，也只能要求補繳獸醫證明或道德勸說，除非業者販售或轉移為施打晶片的犬貓，才能依照《動保法》開罰最高20萬，但實際上政府根本查不到。

陳玉敏表示，業者甚至還教消費者，以認養名義販售收費，助長非法、為登錄、未受管理的犬貓繁殖販售。而全台現在有174名「動保檢查員」，不但人數嚴重不足，也有一半以上在6都，稽查率極低，根本抓不到，而多數消費者也不在乎動物來源是否合法。

陳玉敏建議，政府應建立寵物飼養的「白名單」、「黑名單」，限制可販售物種和品種，不該放任商業市場毫無限制的炒作。很多飼主不了解問題就隨意購買，很多寵物都不適合台灣的氣候，導致寵物痛苦，有的飼主直接遺棄成為社會及生態問題。

陳玉敏說，此外，應該盡快建立寵物電子通報系統，強制夜這登記犬貓，繁殖、買賣等所有紀錄採電子化。而繁殖許可證核發前應先限定繁殖品種。此外，也應嚴禁販售4個月以下的幼犬貓，很多先天疾病要等4個月後才顯現，此舉將可避免消費者遭業者欺騙。

陳亭妃、陳玉敏也呼籲，農委會應想辦法正視漏洞，阻絕非法犬貓的洗白管道，避免業者為有利可圖而走私動物，而再次發生動物走私遭查獲後，被安樂死的事件發生。