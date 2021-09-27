（金管會主委黃天牧。立法院轉播畫面）

國人的錢不慎透過基金去支持大陸軍工產業？立委林楚茵要求比照美國法令，列出基金不得投資大陸機敏產業的黑名單，金管會主委黃天牧27日以三點回應，一是大陸軍工企業黑名單是美國的法令，二台灣業者依循ESG與投資人盡職治理，已幾乎沒有投資部位，三是已洽陸委會意見，僅建議提醒業者注意大陸政經情事。

黃天牧強調，若要負面表列，明訂基金不得投資的大陸企業黑名單，必須跨部會討論，因為這是涉及國安及兩岸政策。

先前美國公布59家大陸軍工企業，列為禁止投資標的，台灣有33檔基金有投資相關標的，林楚茵在財委會質詢時指出，這是不是用台灣投資人的錢，間接支持大陸軍事工業，雖然投信公會說是ETF基金且多已出清，但這些投資標的，美國有列投資黑名單，金管會是不是也可對國內投信列出大陸機敏企業的黑名單，不能涉入及投資？

黃天牧以三點回應，一是大陸軍工產業是美國政府法律規定，禁止美國人及企業投資，但我們不是美國企業，不適用美國法令；二是國內業者遵循ESG、機構投資者盡職治理守則，對這些軍工產業已漸淡出，基本上國內基金大概已沒有投資軍工股票；第三是金管會洽過陸委會意見，陸委會建議提醒業者要注意大陸政經情事。

即陸委會並不認為要訂定負面表列的必要，黃天牧表示，只要多數業者注意投資標的妥適性，遵守ESG及機構投資人盡職治理守則，即可達成目標。

但林楚茵仍是表示，若沒有明確法令規定，還是可能發生投資人的錢養了中國大陸軍事企業，可能還是要訂定法規限制，對此，黃天牧回應，這可能要跨部會討論，因為涉及國安及兩岸政策。