瑞士信貸董事長周日在新聞訪問中表示，確信執行長Thomas Gottstein是合適的人選，能透過抑制風險偏好為瑞信進行策略重整。

在媒體詢問董事長Horta-Osorio，是否會替換掉Gottstein，親自上陣接手執行長職位，掌管公司營運時，董事長斬釘截鐵地說不，並指出，董事會對執行長有充分的信心。「在該行最近艱難時期，他令人印象深刻地展示了自己的領導能力。Gottstein是瑞信戰略重組的合適人選」。

董事長在今年四月表示，該行必須抑制風險偏好，制定正確的激勵措施，同時招聘和支援價值觀相同的員工。

執行長在近期的訪問中也表示，在目前關鍵時刻，董事長和執行長密切且和諧地相處，是非常重要的。

瑞士信貸今年因與Greensill有關聯的供應鏈融資基金，以及投資基金Archegos的虧損而蒙受巨大損失，目前正試圖重塑聲譽。