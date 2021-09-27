民眾接種BNT疫苗。（趙雙傑攝）

首批BNT客製化標籤疫苗抵台時間延後，永齡基金會表示，原訂中秋節後起運，當周抵台，但因原使用之盧森堡航空滿載及原廠倉庫發貨繁忙致手續延遲，經多方協調後，目前比原訂行程晚一周，目前已排定預計於30日（周四）抵台約55萬劑。

永齡基金會表示，目前等待起運的BNT疫苗總數約140萬劑左右，考量運載限制等因素，將分三批陸續到貨。

永齡基金會表示，所有工作團隊都十分慎重處理首批訂製疫苗，為此延遲向各位關心進度的朋友們道歉。