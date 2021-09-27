140萬劑疫苗分三批陸續到貨 首批55萬劑BNT疫苗30日抵台 12:012021/09/27 旺報 許昌平 、中時、趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾接種BNT疫苗。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾接種BNT疫苗。（趙雙傑攝） 首批BNT客製化標籤疫苗抵台時間延後，永齡基金會表示，原訂中秋節後起運，當周抵台，但因原使用之盧森堡航空滿載及原廠倉庫發貨繁忙致手續延遲，經多方協調後，目前比原訂行程晚一周，目前已排定預計於30日（周四）抵台約55萬劑。 永齡基金會表示，目前等待起運的BNT疫苗總數約140萬劑左右，考量運載限制等因素，將分三批陸續到貨。 永齡基金會表示，所有工作團隊都十分慎重處理首批訂製疫苗，為此延遲向各位關心進度的朋友們道歉。 斯洛伐克贈16萬劑AZ今晨抵台 將提供第2劑造冊接種 捐贈疫苗助窮國 法承諾將倍增至1.2億劑 #新冠肺炎 #台灣 #BNT #抵台 #永齡基金會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慢性病控制不良長者 宜緩打莫德納第2劑 04:102021/09/27 生活新聞 斯洛伐克捐AZ疫苗抵台 外交部：一起創造良善循環 10:142021/09/26 政治 接種BNT疫苗後避免劇烈運動 醫師：留意心肌炎5大症狀 10:402021/09/27 健康 傳產強、電子弱 台股早盤在盤下震盪 09:452021/09/27 財經 主板出貨Q4回神 台廠吃補 04:102021/09/27 產業．科技 後疫情孤兒／這行業狂倒百間 學者批民主國家不該剝奪工作權 07:462021/09/27 政治 IT大臣化身「唐鳳獸」數位五倍券出手 網路聲量有沒有？ 09:502021/09/27 生活 斯洛伐克捐贈疫苗抵台 蔡英文：優先提供第二劑接種 14:412021/09/26 政治 AZ第2劑 開放52歲以上接種 04:102021/09/27 生活新聞 斯洛伐克捐贈疫苗抵台 府：持續深化合作夥伴關係 10:022021/09/26 政治 108萬劑莫德納28日開打 陳時中：有這種症狀暫緩接種 16:242021/09/26 生活 生活熱門新聞 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 住飯店這4樣東西千萬別用 前員工曝超噁內幕：請丟到地上 - 生活 學生打BNT尖叫、暈針 醫破解原因：基因演化帶來的優勢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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