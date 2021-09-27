中國人民銀行上週五（24日）公布虛擬貨幣為非法金融活動，全面封殺虛擬貨幣交易。港股虛擬貨幣概念股27日全面下挫，火幣科技一度狂瀉33％，截至11點5分，跌幅收窄為24.2％，報7.58港元。歐科雲鏈挫17.5％報0.26港元；美圖跌5.5％；柏能集團挫7.2％。

人行等等十部委24日公布「關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知」，表明任何虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，發展相關業務將被依法追究刑事責任；境外虛擬貨幣交易所，通過互聯網向境內居民提供服務同屬非法金融活動，亦會被追究責任。

發改委等部門同時發出關於整治虛擬貨幣「挖礦」活動的文件，不允許虛擬貨幣「挖礦」項目以任何名義參與電力市場，並把虛擬貨幣「挖礦」活動列為淘汰類產業。

禁令公布後，中國最大的比特幣交易平台火幣網立刻宣布，24日起暫停大陸新用戶的註冊，並於今年年底前清退用戶；幣安亦同樣宣布停止大陸新用戶註冊。新帳戶註冊仍提供給香港用戶，但大陸不再有創建新帳戶的選項。