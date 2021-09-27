周姓等3名竊賊，其中1人偽裝成外送員按電鈴，可先確認屋內是否有人，另一人埋伏在後門，若屋內有人，趁屋主到前門查看時不注意時，他從後門侵入屋內行竊。去年9月22日侵入新北市汐止區一處獨棟別墅，得手名錶、金戒約30萬元，賤賣2萬元，其中1人分得1000元，士林地院審結依侵入住宅竊盜罪，判處周男徒刑1年、林姓共犯徒刑8月，還有1人在逃。

周等人去年9月22日下午1點多，3人共乘一輛轎車到汐止山上別墅區，先由林男假意按電鈴，趁屋主從監視器看到是外送員，開門詢問之際，周男持螺絲起子，破壞後方庭院門鎖，進入後院後拿起木頭破壞窗戶，伸手進入屋內打開門鎖入內行竊，另1名同夥在車上把風接應。

周進入屋內後，挑選精品手錶，以及項鍊、鑽戒等珠寶，總價約30萬，3人得手後，立即拿去變賣得手2萬元，林則分得1000元，而被害人發現屋內遭竊，隨即報案，警方依門把上的指紋，比對出周、林涉案。

判決指出，周、林正值壯年，分別擔任烘焙師、水電工，卻不思正當途徑獲取財物，侵入他人住宅行竊，危害社會治安，雖然犯後坦承犯行，態度尚可，依攜帶兇器毀越門扇及安全設備侵入住宅竊盜罪，分別判處徒刑1年以及8月，並沒收犯罪所得。