針對中共中央委員會總書記習近平發賀電給國民黨新任黨主席朱立倫一事，綠委陳亭妃今日於立院受訪表示，朱所謂「求同尊異」的說法是自我感覺良好，被人家用賀電「侵門踏戶」還沒有反應，還敢批評是民進黨抗中，真是本末倒置。

陳亭妃指出，朱立倫回覆時，還把中華民國拿掉，那朱跟張亞中的紅統有什麼差別？張亞中在選舉時講了想講的話，可是朱立倫是做了讓國人遺憾的事，這樣跟紅統有什麼不同？而且朱還是用實際的動作，這才是讓人最感到遺憾跟可怕的。

針對朱立倫反擊陸委會是「打壓兩岸關係委員會」，陳亭妃說，朱已經是本末倒置，他現在即將成為國民黨主席，是戰鬥機角色，可是卻把戰鬥機對國內。你的戰鬥應該要對一直在欺負台灣的敵人，不是對國內的人民，朱的方向搞錯了。

外界質疑朱立倫回覆的日期沒寫民國，朱則回應對岸也沒寫中華人民共和國，這就是一中各表。陳亭妃表示，這是朱立倫自我安慰、自我感覺良好的說法。

陳亭妃指出，朱立倫未來可能跟中國的關係，只是會愈走愈近，甚至愈趨於不敢對中國大聲，甚至是趨於中國系統，愈來愈附和習近平的一中原則，國人看到的就是這樣的結論，所以要提醒台灣人民，密切關注，現在朱立倫主席未來如何跟習近平主席2個互相唱和的動作。