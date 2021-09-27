台積電日前一口氣開除7名員工，由於是少見的大動作資遣，加上台積電火速證實此事，並表示員工是因嚴重違反內部規範才被懲處，引起熱烈討論。今（27日）有媒體爆料，是因員工在居家辦公期間，透過內部通訊軟體打聽客戶消息、交換情報，並通知群組成員買進股票，甚至舉辦粉絲見面會，過於高調囂張才會被開鍘，消息一出引起網友們熱議，不少人直呼員工不愛惜羽毛，真的太傻了。

台積電上周三（22日）發公告證實開除7名員工，並強調員工因為在職期間嚴重違反內部規範，做出違背公司核心價值之不當行為，情節重大，本著勿枉勿縱的原則，予以相應處分。當時，台積電並未說明詳細原因，但否認與洩密有關，詳細事項基於隱私原則不便透露。

鏡周刊報導，爆料人士表示，「今年6月居家分流上班時，不同部門的6名員工，在一名設備部門經理帶頭下，藉由內部的通訊軟體跨部門到處打聽消息、交換情報，例如某些客戶訂單變多，再把消息透過微軟的視訊軟體Teams通知群組成員叫進股票，甚至辦粉絲見面會，實在過於高調囂張才會被開鍘。」

此外，知情人士透露，台積電員工被跟風的投資人檢舉，公司派資訊人員側錄，發現他們在上班時間透過內部消息炒股，明顯違反公司規定，最後連工作都沒了。

消息一出引起PTT網友們熱烈討論，不少人痛批被開除的員工太囂張才會被盯上，「一個人蠢就算了，居然有七個人」、「用公司電腦炒股…太笨了吧」、「怎麼會有人用公司電腦做這種事？」、「台積電員工竟然不知道公司都可以監控電腦？」、「重點是還搞到弄什麼粉絲見面會，這根本自找的吧」、「不一定是7個人蠢，1個蠢人被側錄害到群組內所有人。」

不僅如此，有網友認為，台積電的大動作是殺雞儆猴，透過此舉整理內部紀律，「這是被抓到的，沒被抓到的更多，比較像殺雞儆猴」、「這麼大動作開除還發公告，台積電想殺雞儆猴吧」、「就以為沒人管啊，殺雞儆猴，幾千人的公司只有7個玩股票，騙肖」、「哪間公司沒人談股票，問題是有腦的不會留把柄給人捅。」