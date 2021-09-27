前職棒啦啦隊成員陳甯亞(Mia)，去年被閨蜜元元指控偷錢、毀謗，昔日姊妹撕破臉，陳甯亞因此被球隊除名，日前台北地檢署判定處分不起訴，此事才終於告一段落，而陳甯亞這段時間扛住壓力，仍不時透過社群分享生活點滴，最近透露自己正在施行超夯的「168斷食法」，不料體重不減反增，讓她大崩潰。

多數女性一生中都減肥過，女藝人更是無時不刻處於減肥模式中，昨天她貼出生活照，透露自己這一週在嘗試「168斷食法」，每天要忍住飢餓16個小時，讓身體啟動分解脂肪機制，因為她很努力執行，認為至少可瘦個幾公克，甚至瘦個幾公斤也不是不可能，因此她帶著小小自信，站上了體重計。

沒想到這一週的辛苦，換來陳甯亞錯愕驚呆，原本47公斤的她，體重反增3公斤來到50公斤，讓她崩潰直呼：「請問是我數學有問題邏輯有問題還是體重機出了問題？」，氣餒表示本以為168斷食可以告一段落，如今這個結果，她只能繼續挨餓下去。

對於這樣超展開的結果，許多網友留言給予陳甯亞意見，建議她回想一下可進食時間內吃了些什麼，「蛋白質攝取要夠」、「澱粉與糖盡可能少」、「可能吃太好」，紛紛幫忙找出問題點，也表示瘦身應該看體脂率而不是體重計的數字，甚至安慰她，增加的3公斤可能是肌肉跟水分，要她先求健康體態比較重要。