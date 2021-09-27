28歲AV女優三上悠亞有「國民AV天后」之稱，她擁有甜美臉蛋與傲人F罩杯身材，從偶像女團轉戰暗黑界後一砲而紅，人氣居高不下，日前她迎來28歲生日，也大放送福利，要拍賣28張火辣寫真照，如今官網放出新消息，最高金額得標者甚至能夠和她共進晚餐。

三上悠亞為了慶祝28歲生日，和日本藝術總監秋山具義與攝影師YASUNARI KIKUMA一起拍攝寫真作品，再由粉絲競標，最高金額得標者，還可以和女神在東京共進晚餐約會，能夠參與競標的對象不限日本海內外，但能共進晚餐的僅有1人，其他27名得標者也能夠獲得親筆簽名和她配戴過的配件。

這次「your NFT」(Non-Fungible Token，非同質化代幣)計畫主題設定為「誕生」，上月她就在YouTube頻道上傳一支標題為「重大公告」的影片， 感謝粉絲一路以來的支持，拍賣會將於日本時間10月1日中午12點開始，到8日晚上10點結束。

由於正值疫情期間，不少活動被迫停辦，因此三上悠亞希望透過這次活動，「即使是在這樣的情況下也不放棄『向世界挑』，每年照慣例的『生日當天粉絲活動』也無法舉辦，今年在『28歲的第一天』花了整整一天的時間，拍攝了世界上唯一的『28張照片』。」