藍綠兩名召委蔣萬安（左）、莊競程（右）經協商後仍決議延長討論時間，取消衛福部業務報告。（陳人齊攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組運作要點草案，再度爆發藍綠黨團舌戰，藍營因不滿綠營排定討論時間僅有1小時，主張先依原定議程讓衛福部長陳時中進行業務報告，但遭綠營壓倒性人數否決；藍委陳玉珍主張，表決時已超過原定時間，違反議事規則，痛批民進黨靠人數優勢要強渡關山，根本鴨霸。

第10屆第4會期衛環委員會今天首度召開會議，由甫當選召委的莊競程排定議程，原先規劃上午9點至10點討論新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組運作要點草案，10點過後由衛福部長陳時中進行業務報告，不過因藍、綠、白三黨團各自提出版本多有不同，討論時間不足，引發藍綠兩黨爭執。

國民黨團主張，由於時間不足，應先按照程序讓衛福部進行業務報告，建議新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組運作要點草案可改至周三或周四繼續討論，民進黨團則欲變更議程，取消衛福部的業務報告，盼今天就能完成新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組運作要點草案的實質討論。

不過召委莊競程進行變更議程表決時已超過表定時間10點整，引發陳玉珍不滿，認為違反議事規則，是無效表決，藍綠隨即槓上，陳玉珍隻身舌戰3名綠委蘇巧慧、陳瑩、洪申翰，痛批民進黨身為多數黨，竟還要用違反議事規則的方式霸王硬上勾；洪申翰則反譏，既然大家都同意延長時間討論，國民黨還反對，根本是假動作，不願討論。

針對新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組運作要點，民眾黨團提出調閱範圍應包含指揮中心、經濟部、國發會、國衛院，以及衛福部其所屬相關機構，但遭綠營譏根本是搞錯方向，賴香伶今回應，民進黨過去成立調閱小組就主張過範圍要擴大到行政院、陸委會、海基會、甚至包含資通辦公室，為何現在輪到在野黨要調閱時就說搞錯方向？到底是誰在限縮調查權？

截至今天中午，藍綠白三黨團對新冠肺炎疫苗採購調閱專案小組運作要點草案仍無達成共識，仍在進行黨團協商中。