「閃電屋」日前已拆除完成，短期將規劃成公園，未來則將改建成住宅大樓。（新北市工務局提供）

位於新北市林口區文化一路巷弄、荒廢20多年的爛尾樓，因造型酷似閃電，而有「閃電屋」綽號，陰森外貌成了年輕人探險祕境及治安死角，新北市工務局表示，占地近500坪的「閃電屋」日前已拆除完成，短期將規劃成公園，未來則將改建成住宅大樓。

工務局指出，「閃電屋」是新北列管12處閒置建築物之一，因原開發單位財務問題，導致工程停擺20多年，特殊閃電造型雖吸引民眾前往打卡、拍照，成為當地特殊地標，但市府也多次接獲民眾反映圍籬破損及環境髒亂等問題，是當地治安與衛生死角。

工務局說明，閃電屋於1997年取得建築執照，施工至8層樓結構體後，因建商財務問題停工，土地於2006年遭法院拍賣移轉，直到今年才排除產權爭議，新開發單位在市府輔導下取得拆除執照，並於7月展開建築物拆除，近日完成主體結構拆除。

工務局表示，為活化土地，新開發單位短期會先將土地規劃成公園使用，不定時舉辦貨櫃市集及藝術家策展等活動，提供在地人一個新的休閒場所，未來將改建為住宅大樓，與一旁正在新建的國家檔案館共同為市容帶來新風貌。