全球能源吃緊，原油市場供不應求，本周油價可望看俏。

美國西德州原油價格周線已連5紅，目前每桶又突破75美元。至於英國布蘭特原油價也一度來到2018年10月以來最高位置。美國庫存量一直在下降並已接近3年低點。同時，天然氣需求大增下，也會推動油價向上。

隨著全球需求重新恢復，油價在2020年飆升8成以上。就供應面而言，石油輸出國組織(OPEC)與包括俄羅斯在內等同盟國，一方面緊縮市場，一方面也慢慢鬆綁產量限制。此外，美國的極端氣候也影響當地原油產出。

ING金融集團認為，能源市場供應吃緊將繼續支撐原油價格。目前，終端需求短期看起來很強勁，同時，日前颶風艾達在供應面上造成的損失，已超過3千萬桶，供需也嚴重失調。

年關將近，北半球寒冬馬上就要來臨，市場認為油價漲的機率可望比跌的機率來得大。其中，高盛表示原油供應短缺要比預期大，並上修布蘭特油價，從每桶80美元調升至90美元。

花旗指出，展望大宗物資價格，持續看好原油與天然氣後續。目前，美國天然氣期貨價格已連3紅，即將進入能源需情旺季，但庫存水位還是相當地低。

從原油市場主要時間差交易來看，交易員都紛紛選擇做多。布蘭特的即時價差為每桶86美分的逆價差，表示近期價格大於遠期的看多模式。而布蘭特12月兩個合約間的差價，也已擴大至每桶7美元以上。