SEMI（國際半導體產業協會）於今（27）日宣布SEMICON Taiwan 2021國際半導體展將於12月28至30日，在台北南港展覽館1館舉辦。先前受到疫情干擾，將原訂於今年9月舉辦的SEMICON Taiwan 2021國際半導體展擬延後一季舉行，隨著政府近期正式宣告放寬會展活動相關限制，國際半導體展確認12月28日至30日登場。

SEMI（國際半導體產業協會）表示，在過去三個月的齊心防疫之下，不但近日多個縣市連日維持零確診，政府更於近期正式宣告放寬會展活動相關限制、亦在九月中旬開放三個商展接連舉行。SEMI樂見產業活動逐漸展開，考量台灣在全球半導體產業扮演著最舉足輕重的夥伴角色，為能促進跨界交流發展，SEMICON Taiwan 2021國際半導體展確認於年底登場。展覽期間，SEMI將遵循中央流行疫情中心之指示，以高標準、嚴謹的態度實施防疫對策。

SEMICON Taiwan國際半導體展作為全球第二大及全台最具影響力的年度半導體專業展會，是全球半導體業者掌握最新技術發展、拓展商機的重要交流平台。在現今全球數位轉型趨勢帶動半導體火熱的浪潮之下，多數廠商對於展覽的商機媒合與技術交流需求與日俱增。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「自疫情以來，參展廠商及參觀者的健康安全為我們籌備展會時縝密考量的第一優先。然在目前半導體產業相關發展動態廣受關注的情況下，對身為過去逾10年高達7次是全球最大半導體設備投資區域的台灣來說，是展現對全世界半導體供應鏈韌性的強大貢獻、再次證明我們是全球重要產業夥伴的最佳時機。相信透過SEMICON Taiwan 2021國際半導體展，能再更加推進全球關鍵技術與創新應用的交流，創造使整體半導體產業持續蓬勃發展的強大動能。」

SEMICON Taiwan 2021國際半導體展將以「Forward as One」為主軸，象徵SEMI與半導體產業齊心協力、共同前進。自今年9月起陸續展開5場精彩線上論壇，於12月底登場的展會除了將匯聚逾550家展商、涵蓋逾2,000個展位，將聚焦半導體先進製程科技、先進測試、策略材料、微機電暨感測器等議題，預計邀請到台積電、日月光、南亞科技等大廠展出異質整合技術、綠色製造及智慧製造解決方案。透過線上、線下無縫交流，將有助持續推進全球關鍵技術與創新應用。