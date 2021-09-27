延宕工程近1年 淡海國小確定10月復工（翻攝自臉書淡海國小正式啟航／戴上容新北傳真）

淡海新市鎮發展成熟，附近國小全滿額造成小一新生擠破頭，市府2018年起，籌設淡海國小盼舒緩就學壓力，去年起工程經歷統包商違法、流標等難題，致使工程延宕8個月，經法制局協調成功，工務局表示，淡海國小確定於今年10月上旬按原圖復工，預計2023年第一階段就可完工。

淡海新市鎮近年開發迅速，教育局斥資7億6000萬元，在淡水區新市二路籌設7000坪淡海國小舒緩就學問題，原定今年1月就要開工，明年順利招生，2月爆出統包商文件違法工程延宕，市府依採購法規定終止合約，重新辦理招標，工程卻又發生2次流標。

工務局說明，淡海國小新建案經重新起標後，4月20日、28日都流標，推判是大環境缺工問題所致，由於淡海小學得標廠商於今年初終止契約後，原廠商向「採購申訴審議委員會」申請調解，雙方3、4、9月在法政局溝通下，協調成功，決議10月上旬就可復工。

工務局指出，建學校是公利大於私利的事情，原廠商可能顧慮到名譽、其他公家工程信用等問題，因此將依照原設計、原經費復工，淡海國小將於2023年、2024年分階段完工，紓解周邊學區就學需求，另外還納入公托、幼兒園、樂齡照顧等多元建設。

淡海國小校長林牧九表示，淡海國小第一期工程包含42班級、行政等校舍，一棟擁有獨立出口包含公托中心、幼兒園、托老的社福中心；第二期工程位於校地西半部，可供3500餐的自立廚房、體育場、操場等。此外，學校也預先規畫第三期工程，預留18班的空間，學校預計2023年起介聘教師、展開招生計畫。