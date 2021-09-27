1名男子日前在過馬路時發現人行道有名短裙辣妹走過，他一路上緊盯對方，沒注意腳邊，竟當場遭人行道隆起的磁磚絆倒，整個人往前撲，頭部直衝一旁店家門口，導致門口招牌遭撞倒，爆笑場景全被監視器錄下，其他網友笑說「這是少林足球隊的大師兄」、「看女也要看路」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中1名藍色上衣的男子在穿越1處路口時，看見路邊1名女子身穿短裙、緊身上衣，女子露出白皙長腿與曼妙身材，男子過馬路時一直緊盯著女子，不過下1秒慘事發生，他疑似沒有注意到腳邊有人行道的磁磚隆起，當場被磁磚絆倒。

短裙辣妹經過男偷瞄身材看傻 下秒仆街頭腦撞斷招牌糗炸

影片中，男子因忘神地盯著美女，遭磁磚絆倒後，整著人頭朝前方、往路旁的商店門口衝去，頭當場撞倒商店的招牌，他趕緊起身扶起招牌，舉止顯得相當尷尬；據悉影片的地點位在香港，發生在本月25日，原PO之後發文笑說「我忍不住笑了，看女也要看路喔」。

其他網友留言說，「這一定是少林足球隊的大師兄」、「刊牌有沒有受傷」、「哪裡看哪裡」、「有種去撲女的啊！撲那個招牌幹」、「我是正妹，心花怒放」、「快狠準」、「看哪裡看哪裡」、「整個飛撲招牌哈哈哈」。