高市高齡者車禍今年1月至9月中旬為止，造成52人死亡，傷者也有高達5900多人！市警局檢討「防制高齡者車禍」策略，發現警方告發65歲以上高齡者交通違規時，多數因同情心僅採「勸導」方式查處，因無法有效遏止老人家違規情形，市警局已要求各分局對違規者強力執法，並由督察室督導各分局，防制高齡者車禍死亡數持續攀升。

高市2021年1月1日至8月31止，65歲以上「高齡者」共發生46人死於車禍交通事故，若統計至9月中旬也有多達52人因車禍死亡，其中以湖內分局發生10件最多，其次為鳳山、岡山分局6件，仁武分局也有5件。

交通大隊所分析各分局稽查取締年齡層勤務中，發現1至8月A1交通事故，高齡者佔總發生數38.8％，但警方在告發65歲以上高齡者交通違規件數卻未達 5％，交大認為各分局警方在執勤時，多數因社會觀感，對老人家違規具有同情心，大多以「勸導」方式查處，但高齡者車禍死亡數據攀升，顯見無法遏阻高齡者違規的投機心態。

由於高齡者發生車禍主要肇事原因以｢未注意車前狀態｣、｢違反號誌管制｣、｢左轉彎未依規定｣為主，共有18件，占30件肇因的6成，警方研判高齡者肇事多為年紀大導致生理機能衰退，以及駕駛時專注、反應力不足和缺乏防禦駕駛觀念。

市警局除要求各分局落實｢護老交通安全執行計畫｣，加強高齡者交通 安全宣導，及易肇事路口違規取締之外，要要求所屬加強對高齡者交通違規狀況強力取締，不再勸導，以遏止車禍發生。