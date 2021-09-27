深受豪宅客人喜愛的「總裁腸粉」，用腸粉皮包捲切塊的波士頓活龍蝦與大顆鮮干貝、美白菇，再透過火侯控制蒸煮出波士頓活龍蝦的彈Q肉質與干貝的鮮甜美味。（馮惠宜攝）

「醬淋咖哩魚蛋」特色來自於主廚秘製的咖哩醬料，帶有濃郁的蝦味與獨特香料芬芳，深受年輕客人喜好。（馮惠宜攝）

這道「鳳城韭菜餅」採用道地廣東鳳城做法，先將韭菜炒過去除草腥味，瀝油脫乾後加入燒賣餡包覆香煎，一入口滿滿韭菜鮮香味卻完全不辛嗆。（馮惠宜攝）

台中老字號茶餐廳二代陳戎琔經半年籌備在美術園道商圈開設「祥戎華．茶餐室」，很特別的以港點啟蒙老師陳志祥，和「粵菜教父」美譽的譚樂華為名，感謝學藝路上有兩位恩師提攜教導，命名為「祥戎華」，也有「享榮華」吉祥諧音，他也說，餐廳開幕後天天都是教師節，提醒自己莫忘師恩。

陳戎琔是金寶茶餐廳第二代，不愛念書的他，從小在自家餐廳學藝，曾和陳志祥和譚樂華旗下學習，長輩還曾要他行跪拜禮正式拜師，倆人不會因為他是少東手下留情，嚴厲教誨，也因為這樣，堆疊出他不怕吃苦的創業路。

陳戎琔15歲入行當學徒、自掏腰包遠赴廣州學粥品、到瀋陽學點心，一直到進入日月潭雲品酒店、台中長榮桂冠酒店擔任港點主廚，去年新冠疫情爆發、五星級飯店進入慘澹經營狀態，他毅然決定放手一搏，但他在今年二月開始籌備，不但親友反對，三月碰上旱災停水、四月碰上分區停電、五月進入疫情三級警戒，困難重重下仍苦撐到八月開幕營業。

雖然創業之路波折不斷、困難重重，幸好兩名恩師的嚴厲教導，讓他練就不怕苦個性，他在料理方面，推出累積十數年學藝經驗所端出的功夫菜，如：鮮蝦雲吞麵、鳳城韭菜餅、醬淋咖哩魚蛋等道道人氣餐點，也讓許多消費者一吃成主顧。

歷經停水、停電，以及疫情三級警戒限餐飲內用總總挑戰，如今疫情警戒降二級，「祥戎華．茶餐室」也天天座無虛席、訂不到位，且在口碑相傳下，附近別墅或豪宅客人紛紛上門用餐，平均客單價也從4、5百元一路衝上7、8百元，還有豪宅客人派司機前來外帶打包，而且一買就是上萬元。