被譽為「正港美女主播」的知名前主播劉芯彤以甜美外表、清新氣質受到大批觀眾喜愛，今年宣布離開主播台後，經常透過粉絲團分享生活。近日她便在粉絲團上公開恐怖的看屋經驗，令網友們看了毛骨悚然。

劉芯彤昨（26）日於臉書上透露，前陣子她為了找尋新住處積極看房，但其中一間房子讓她特別有印象。當時房仲打電話給她，並告訴她房子附近雖熱鬧但很清幽，還有一個前院，讓她十分有興趣；抵達現場後房仲卻突然說有電話要打，還不斷要她自己進屋看看，房仲則是在外面等候，讓劉芯彤感到相當奇怪。

因為在劉芯彤的印象中，一般房仲為了把握機會都會積極帶看、替客人詳細介紹內部，但這名房仲卻遲遲不肯踏進門，她只好自己進去查看。而一打開門，空曠的房子裡竟飄出點香的煙霧，讓她感到相當疑惑，而且煙霧久久無法揮去，甚至一進門就讓她感覺頭被掐住的壓迫感，加上房子裡雖如房仲所說有個小院子，但隔局非常不好，讓她只看了10分鐘就趕快離開現場。而離開時，房仲竟然一句詢問的話也沒說，讓她感到更加奇怪。

劉芯彤最後也表示「我不知道這房子有沒有發生什麼事，我只知道，房子是我要住的，不是買來要拍詭異片的，煙霧瀰漫的環境，實在跟我非常不合」。

網友看到貼文後紛紛留言「讓我想到日本電影凶宅怪談」、「磁場不對，再便宜的房子都住不穩」、「房仲賣屋，都不過濾嗎？都心知不對勁了，還帶客戶看屋？」、「我也有過，而且還全身起雞皮疙瘩」、「小時候，住屋拆建，暫租屋，還是嬰兒的弟弟，只要進大通舖睡必哭，只能睡客廳搖籃。搬回新家第一天放房間床，睡得香甜。後聽說那間租屋，房東兒在那上吊自殺。我很慶幸，自己平安的傻傻的過那一年」，引發熱烈討論。