據媒體報導，海軍因採購岸置魚叉飛彈，加上現役的岸置雄二與雄三飛彈，海鋒大隊編制將升格為指揮部，對此，中華戰略學會研究員張競表示，容許自己斗膽問綠營國安團隊一句話，此時南海局勢起風雲，是否應當優先考慮進駐東沙與南沙太平島呢？

張競今（27日）在臉書發文表示，媒體報導指稱海軍海鋒大隊將要在蔡英文總統所強勢主導，對美採購400枚岸置魚叉反艦飛彈陸續到貨後擴編，不但是要將目前編制兵力數量擴編，更要提高海鋒大隊部隊主官編階，但此時容自己斗膽問一句：「綠營國安團隊此時還有誰記得南海起風雲，情勢很危急，海鋒岸置反艦飛彈兵力，此時是否應當優先考慮進駐東沙與南沙太平島呢」？

張競稱，目前海委會主委與兼任海巡首長負責東沙與南沙太平島防務之政府官員，兩位都是出身海軍曾經指揮過海上大軍之將領，想來必然理解要增強東沙島與南沙太平島防禦能力，光是靠刺針防空飛彈和紅隼反裝甲火箭彈這種低檔次小傢伙是不夠看，當然是要靠能夠遠程打擊之反艦飛彈，配合從美國採購岸置魚叉飛彈，再加上海鋒大隊擴編，順勢要求新編中隊進駐東沙與南沙太平島，此將是建軍備戰中展現戰略遠見美事一樁。

不過，張競也說，當然若是認為國安團隊認為此事沒有公關效益，在綠營執政公關比起國安更加重要之前提下，這個話題就不必回應吧，自己顯然是二百五，去問去談這個inconvenient truth（不願面對的真相），實在是有些真話聽起來真難堪啊！

張直言，千萬不要說南海諸島裝備保養不易，裝備容易鏽蝕，當成搪塞理由，對岸連戰機都能進駐南海，難道綠營要承認輸人又輸陣嗎？而且不論是海軍或是海巡，連裝備防鏽保養都搞不定，那還不如轉業去海上打魚吧！

據《中國時報》本月11日報導，飛彈已成為國軍發展不對稱作戰的關鍵戰力，蔡英文總統繼9日赴宜蘭蘇澳主持有航母殺手之稱的塔江艦成軍典禮，10日又到台中清水營區視察上個月剛成軍、配備雄二、雄三飛彈的海軍海鋒大隊機動二中隊，據指出，我國向美國採購的岸置魚叉飛彈未來也將在此接裝。