任職北市某牙醫診所的陳姓牙醫助理，日前在診所內廁所進行教導1名男病患刷牙衛教時，竟多次觸碰對方下體及胸部，還稱他先前在泌尿科當助理，可提供「攝護腺保養」服務，男病患提告性騷擾。台北地檢署27日依性騷擾罪起訴陳男。

檢方調查，已年近中年的被害人，是經女兒介紹下，到北市某牙醫診所看診。他看完診後，陳姓牙醫助理帶他進廁所從事刷牙衛教。但陳男卻多次藉故觸摸被害男子下體及胸部。

陳男並稱他曾在在泌尿科當過助理，可以提供對方攝護腺保養服務。被害人遂向診所櫃檯人員抱怨遭陳性騷擾，還請轉告牙醫師說陳男舉止奇怪，並報警提告。

檢方調查，陳男否認性騷擾，但被害男子指證歷歷，檢方認為被害人是第一次去看診，且2人並無冤仇，沒有誣陷陳男理由，加上被害人知悉陳曾經在泌尿科服務過，也曾向櫃台人員申訴，採信被害人說詞，今依違反《性騷擾防治法》起訴陳男。

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