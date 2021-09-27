因中國廠家限產，引發供給緊張擔憂，推升醋酸行情攀升；由於受到中國能耗管制，採取控制高碳排放和過度能源消耗的限制，致廠家停產，引發供給短缺，而先前COVID-19預防措施，造成港口擁堵導致出口供應不足和船隻短缺，出口量大幅減少。

而受到中國市場大幅減產，引發投資人對供給缺口擴大的擔憂，亦推助醋酸行情急漲，最新現貨報價來到1300美元/公噸歷史高價，單周暴漲逾30%。(商品行情網)