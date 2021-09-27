《商情》供不應求 醋酸飆漲至歷史天價 12:012021/09/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國廠家限產，引發供給緊張擔憂，推升醋酸行情攀升；由於受到中國能耗管制，採取控制高碳排放和過度能源消耗的限制，致廠家停產，引發供給短缺，而先前COVID-19預防措施，造成港口擁堵導致出口供應不足和船隻短缺，出口量大幅減少。 而受到中國市場大幅減產，引發投資人對供給缺口擴大的擔憂，亦推助醋酸行情急漲，最新現貨報價來到1300美元/公噸歷史高價，單周暴漲逾30%。(商品行情網) 《鋼鐵股》國際廢鋼穩升 豐興本周全面平盤 用007妙喻梅克爾接班人難當 德國經濟3大結構性挑戰 #引發 #醋酸 #供給 #擔憂 #短缺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美肯德基「無雞可賣」 全球供應斷鏈 連鎖速食業拉警報 23:112021/09/26 財經 IT大臣化身「唐鳳獸」數位五倍券出手 網路聲量有沒有？ 09:502021/09/27 生活 華銀、一銀 房貸餘額續成長 04:102021/09/27 金融．稅務 美股波動 10月恐加劇 04:102021/09/26 全球財經 鄧炳強稱 現是23條立法最好時機 04:102021/09/26 產業財經 產能釋放 陸：空貨櫃短缺緩解 04:102021/09/27 全球財經 《產業分析》大陸限電絕招 供應鏈全員戒備 09:282021/09/27 財經 秋後大轉折沒在怕 台股如何撥亂反正？ 19:002021/09/26 財經 想要攻擊房市村莊？不升息又不限貸hen難 09:012021/09/26 房產達人 德國新政府若左傾 將加稅和增財政支出 22:312021/09/26 財經 愛河2天2浮屍河水還變恐怖「鐵鏽紅」 環保局說話了 15:422021/09/26 社會 財經熱門新聞 台積電開除7員工內幕曝光 居家辦公揪團炒股 還開粉絲見面會 - 財經 北京狠心限電 電子業爆停產 美媒：經濟衝擊超越恒大事件 - 財經 除半導體、面板業外 皆被迫停產至月底！電子業大衝擊 蘇州、昆山停電停產 - 財經要聞 - 工商時報 超幸運！全家開出千萬發票 花不到50元買飲料就中獎 - 財經 美股「暴風雨前的寧靜」殺局將至？他預告下場風暴：做好準備 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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