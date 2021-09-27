恒大地產集團因債務違約風險引起金融市場波動，中國大陸政府也加強調控不動產，今年全中國大陸已有上百家房地產公司倒閉，資誠（PwC）聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良透露，今年協助台商處分中國大陸不動產已有案件開始發生違約情況，所幸交易程序安排得宜，台商不但沒有損失還可以沒收訂金，只是需要再尋找買家。

基於稅負安排，台商多年前開始都是透過股權交易的方式處分中國大陸土地，但是由於外匯法令限定必須先轉讓股權且取得相關公部門審核後，買方才能將股權價款由其境內帳戶匯至台商境外控股公司帳戶，導致台商股權轉讓後卻收不到價款的情況時有所聞，連上市櫃公司都不例外。

身兼海基會台商財稅法律顧問的段士良表示，過往不動產價格一路看好，只要能排除惡意買家，一般買家缺乏違約動機；但近期中國大陸不動產市場狀況不佳，加上銀行對於不動產融資收緊，交易違約風險已經上升。

段士良提醒，即使是共管帳戶也有共管期間限制，只要買方向共管銀行表示交易有爭議不得付款，等共管期間一過，銀行只能將共管帳戶裡的錢原路徑返還買方，最後只剩訴訟一途。不過，段士良也提醒，訴訟程序耗時，台商務必要妥善安排事前的交易安全程序，以確保自身權益。