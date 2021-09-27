內政部次長今日於立法院備詢時指出，由於新冠肺炎疫情問題，展望未來的兩三年，，會有相當多的旅館業經營不下去，但很多旅館又位於精華地區，希望業者可以直接跟政府合作，轉軌為社會住宅。

花敬群指出，透過用政府興建但實質上是業者的資產，大家一起合作的方式，來把旅館轉軌為社會住宅，可能度過3年或5年，讓業者在這段時間還是有穩定的收益。內政部已經跟旅館公會做過第一輪的溝通，大家都非常期待。