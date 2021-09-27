花敬群：希望旅館轉為社會住宅 12:162021/09/27 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部次長今日於立法院備詢時指出，由於新冠肺炎疫情問題，展望未來的兩三年，，會有相當多的旅館業經營不下去，但很多旅館又位於精華地區，希望業者可以直接跟政府合作，轉軌為社會住宅。 花敬群指出，透過用政府興建但實質上是業者的資產，大家一起合作的方式，來把旅館轉軌為社會住宅，可能度過3年或5年，讓業者在這段時間還是有穩定的收益。內政部已經跟旅館公會做過第一輪的溝通，大家都非常期待。 群益證券看本周指數區間17100-17600點 土銀開辦地上權住宅分戶貸款 #旅館 #社會住宅 #花敬群 #轉軌 #內政部次長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 退役選手生涯照顧 亟需資源挹注 04:102021/09/26 焦點要聞 金鐘視后天心豪氣不手軟 10分鐘花光30萬 13:112021/09/26 娛樂 金門福利太好 空閒住宅率居冠 04:102021/09/26 財經焦點 陸變裝網紅疑踩「限娘令」 274萬粉絲一夕蒸發 09:322021/09/27 娛樂 蕭敬騰、丁噹穿情侶裝拍MV 預告11月有好消息 15:132021/09/26 娛樂 全齡化場域 璀璨斗南之心將完工 04:102021/09/26 地方新聞 嘉市愛＋1 惜食冰箱再增5處 04:102021/09/27 地方新聞 台南布局疫後觀光 培訓東南亞語導覽員 04:102021/09/26 地方新聞 劉德華告白她不點頭 第一美女守寡14年61歲美貌驚呆人 17:172021/09/26 娛樂 華銀、一銀 房貸餘額續成長 04:102021/09/27 金融．稅務 群募市場戰疫 文創小物翻紅 04:102021/09/27 金融．稅務 財經熱門新聞 台積電開除7員工內幕曝光 居家辦公揪團炒股 還開粉絲見面會 - 財經 北京狠心限電 電子業爆停產 美媒：經濟衝擊超越恒大事件 - 財經 除半導體、面板業外 皆被迫停產至月底！電子業大衝擊 蘇州、昆山停電停產 - 財經要聞 - 工商時報 超幸運！全家開出千萬發票 花不到50元買飲料就中獎 - 財經 美股「暴風雨前的寧靜」殺局將至？他預告下場風暴：做好準備 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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