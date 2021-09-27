樂天桃猿洋投霸林爵26日以120球飆出12次三振，上演中職生涯第2場完封，但他連2次獲選單場MVP賽後都拒絕受訪，引發媒體反彈，對此樂天球團對媒體造成困擾感到抱歉，並保證不會再發生相同事件。

霸林爵傷癒歸隊後連3場繳出好投，昨天面對味全龍，他用120球投9局無失分，飆出12次三振，僅有1保送、被敲5支安打，率隊以6比0勝出，繼14日後再度獲選單場MVP卻拒絕受訪，僅透過球團人員轉達「想專注在場上，不希望贏球的氣勢被打斷。」

針對霸林爵第2次婉拒受訪一事，桃猿領隊浦韋青表示，球員往往有個人的迷信，霸林爵最近開始連勝，不希望受訪而影響贏球的氣勢，在溝通過程可以感受他很「誠懇」的婉拒，並不是過去受訪有任何不愉快的經驗，「總教練、副領隊昨天賽後持續溝通，球團對媒體造成困擾感到抱歉，保證不會再發生相同的事件。」

而中職秘書長楊清瓏表示，針對球員賽後拒絕受訪，聯盟過去是否有明文規範，還要請賽務部同仁了解。不過聯盟已和球團溝通，未來獲選單場MVP的球員不得拒絕受訪會達成共識。

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