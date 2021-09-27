張姓補習班老師趁著1對1課後輔導的機會，長期對小學女童猥褻、性騷擾，甚至還直接熊抱女童親吻嘴唇。台北地院認定張男5次犯行，考量他認罪、賠償30萬元，與現在已成年的女童達成訴訟外和解，依對未滿14歲之女子猥褻罪判應執行1年10月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，並須提供160小時義務勞務。

判決指出，張男是台北市大安區羅斯福路某補習班老師，他在2009年至2013年間，利用課後輔導、四下無人的機會，多次對當時未滿14歲、小他46歲、還在讀國小的女童伸出狼爪，除揉捏、撫摸女童的胸、腰、腿，其中1次更趁女童起身要去洗手間時，抱住女童強吻其嘴唇。

家長得知此事憤而提告，但由於只有女童單一指述，檢察官曾依罪嫌不足處分不起訴。案經發回，檢察官後來佐以女童同學、醫院病歷等證據認定張男犯行，將他起訴。北院審理期間，張男自知法網難逃，終於認罪。

法官認定張男犯對未滿14歲的女子猥褻罪5次，嚴重悖於師道倫常，敗壞社會風紀，戕害女童身心健全成長及其對師長的信賴，但考量他無前科，而且認罪，目前66歲已退休，願賠30萬元與今年20歲、已成年的被害人和解，被害人也表示「要不要關交由法官決定」，遂同意附條件予以緩刑。

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