校園恐同普遍存在 綠委呼籲保障LGBT學生 23:452021/09/27 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委范雲（右二前）27日與台灣同志諮詢熱線協會等團體代表共同召開記者會。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委范雲27日與台灣同志諮詢熱線協會等團體代表共同召開記者會，公布台灣首次同志（LGBTQ＋）學生校園經驗調查結果，顯示LGBT學生對校園環境安全感不足，來自老師、教職員、教官的恐同言論普遍存在，呼籲社會各界應共同打造友善的校園環境，積極推動並落實保障LGBT學生的政策。 藻類增生染紅愛河 市民嚇一跳 全國首座雙語教育區域資源中心 中山大學揭牌 #LGBT #學生 #校園 #恐同 #范雲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣太強 機械業恐倒三成 04:102021/09/27 產業．科技 若學生因學習檔案遺失權益受損！藍委要教長下台 10:152021/09/27 政治 新北跨國學生 看嘸中文坐錯站 師陪搭公車認路 04:102021/09/27 地方新聞 新故鄉動員令》相機不離身 盧圓華用熱情整合地方 04:102021/09/27 生活新聞 未登記工廠全面納管 雲縣府多元輔導助永續經營 17:532021/09/27 生活 基隆68歲以上長者接種莫德納第二劑 教師最快10月上旬 17:492021/09/27 生活 阿里宣布社會責任兩大戰略 ESG及助力共同富裕 14:062021/09/27 兩岸 朱立倫覆電沒「民國」挨批 趙少康轟民進黨小家子氣：急著轉移2焦點 11:142021/09/27 政治 自民黨總裁選舉恐上演二輪投票 派閥是否重演2012逆轉勝受矚目 13:242021/09/27 國際 潘文忠道歉 教育部輔導學生重製 04:102021/09/27 政治要聞 覆電沒「民國」挨批 朱立倫回擊：實在對民進黨非常失望 12:122021/09/27 政治 生活熱門新聞 「筆電外接滑鼠」是老了？ 他感嘆世代差距引熱議 - 生活 住飯店這4樣東西千萬別用 前員工曝超噁內幕：請丟到地上 - 生活 校系若不採計學習歷程檔案 教育部放狠話：等著被減招生名額 - 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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