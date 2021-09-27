民進黨立委范雲27日與台灣同志諮詢熱線協會等團體代表共同召開記者會，公布台灣首次同志（LGBTQ＋）學生校園經驗調查結果，顯示LGBT學生對校園環境安全感不足，來自老師、教職員、教官的恐同言論普遍存在，呼籲社會各界應共同打造友善的校園環境，積極推動並落實保障LGBT學生的政策。