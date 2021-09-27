47歲男星蜆仔（劉俊峰）曾是許效舜的徒弟，出道22年主持不少節目和活動，但他最近惹出輿論風波，不但對跨性別來賓用詞不當，還被部份女主播指控擅闖更衣間進行言語性騷擾。

蜆仔轉戰直播節目《當我們喇在一起》、《女神Camera2.0》表現不俗，卻會對女來賓言行性騷，根據《鏡週刊》報導，蜆仔被女主播爆料常脫口「妳胸部好大喔」、「妳腿好漂亮喔」等，還會在直播中拿手機拍來賓的胸、腿特寫，有次更不顧工作人員阻擋硬闖更衣區，看到女方身材後，竟說出「妳奶好大喔！」讓女主播覺得很不舒服，礙於蜆仔是主持人只好隱忍。

不僅如此，蜆仔對跨性別者也不尊重，YouTuber黃小愛17日透過IG限時動態PO蜆仔在直播中的怒批跨性別者的畫面，可以聽到他用激動的語氣說：「要不是我第一次去主持《女神2.0》、第一次去訪問這個變性人，不男不女的，不然我根本不會去訪問他的直播間。」黃小愛指出蜆仔罵的人是一位參加過節目的跨性別主播，她不滿「不男不女」的言論，氣到TAG直播平台：「貴公司可以任由這種言語霸凌直播？」讓不少網友同樣感到生氣，灌爆蜆仔的社群平台斥責。

眼見網友怒火越來越旺，蜆仔18日凌晨緊急發布道歉聲明，表示當時爸爸身體不佳，他因背負龐大醫藥費心情低落，導致失言，「想想也跟很多跨性別的朋友都有不錯的交集，真的不好意思，變成有時候情緒上沒有控制住，也蠻後悔傷害到一些人。」強調自己愛男生、女生及跨性別者，公投還帶父母支持同性婚姻。

不過，許多網友仍不買單蜆仔的道歉，繼續批評：「哈囉，你爸爸過世我感到很遺憾，但是你要道歉就道歉沒必要搬出你爸爸來。你會脫口而出這種言論，表示你內心的想法就是這樣。如果你要說是開玩笑，你覺得這有很好笑嗎。脫掉你的面具吧，那不是你一時失言，你根本就是這樣覺得」、「不是第一次了！沒水準的言論依舊沒改，幾歲了還拿過往的爸爸出來擋？」並向直播平台檢舉。最後直播平台認定蜆仔涉嫌違反平台社群原則，將其帳號停權，主持的兩個節目也全撤換。