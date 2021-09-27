國民黨台北市議員徐巧芯。(圖/摘自徐巧芯IG)

國民黨黨主席當選人朱立倫回覆電文。（朱立倫辦公室提供）

國民黨主席選舉25日落幕，中共中央總書記習近平昨(26日)對藍營新任黨主席朱立倫發出賀電；朱覆電日期未加「民國」2字，引發藍綠爭論。行政院長蘇貞昌今(27日)表示，「這個就可以清清楚看出所謂會堅持、會愛台灣、會堅守國家主權都是假的」。此話一出，引發國民黨籍台北市議員徐巧芯提出4個問題回擊，並稱講來講去，只有蘇貞昌跟神明說「不選第三次」是假的啦。

蘇貞昌今上午出席師鐸獎頒獎典禮前接受媒體聯訪時表示，「不是說好的一中各表，連民國都不敢表，這個就可以清清楚看出所謂會堅持、會愛台灣、會堅守國家主權都是假的。」對於蘇的言論，徐巧芯隨後在臉書質疑，那請問民進黨政府國慶日只寫「2021」，完全沒有出現民國，代表愛台灣是假的？民進黨執政下的海基會發電報給海協會，連民國幾年都沒有寫，民進黨的愛台灣是假的囉？

徐巧芯更問，蔡英文總統簽署的宜蘭、美國姐妹市公文也沒有以民國紀年，愛台灣是假的嗎？民進黨以前也批判國民黨想以「台澎金馬關稅區」加入CPTPP，以「中華台北」參與奧運和WHA都是喪權辱國不愛台灣，現在每一樣都用得很開心，到底誰的愛台灣是假的呢？

正因如此，徐巧芯批，「講來講去，只有蘇貞昌跟神明說『不選第三次』是假的啦！對神明都敢欺騙的行政院長，他說的話，要倒過來聽。」

另外，朱立倫今被問到此事時表示，蘇貞昌及他所屬的陸委會，所謂的愛台灣就是讓大家吃萊豬、不給大家疫苗、不願意發現金、不好好紓困、準備要拿掃帚造成兩岸的衝突，這樣的院長，12月18日全民站出來，用全民倒閣公投讓他們下台。