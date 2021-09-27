曾經的大陸百強房企光耀集團「徹底涼了」。9月26日午間「光耀集團管理人」發佈公告，經本案債權人會議兩次表決，《光耀集團有限公司重整計畫（草案）》均未獲得通過，下一步管理人將在法院的指導以及全體債權人和購房者的配合下，依法推進破產清算工作。

據每日經濟新聞報導，惠州市中級人民法院依法裁定受理光耀集團有限公司破產重整，並指定深圳市金大安清算事務公司及廣東卓凡律師事務所聯合擔任管理人，負責光耀集團重整工作。

光耀集團2002年在惠州成立，5年後成為惠城區銷售冠軍。2010年，光耀集團走出惠州，業務迅猛拓展至珠三角、長三角、環渤海區域。隨後總部遷入深圳，並於2011至2013年連續三年被評為大陸房地產百強企業，年銷售額一度逼近80億元（人民幣，下同）。

但光耀集團的迅速擴張在2013年遇到了問題，先是被爆出曾向深圳某商業銀行申請貸款，但因有不履行法院判決的失信記錄而被拒絕；2014年進一步被爆出資金鏈出現問題，總負債達到百億元。

直到2018年1月4日，惠州市中級人民法院對外發佈公告表示，已於2017年12月11日正式受理光耀集團申請破產重組案。據《東江時報》報導，截至2018年5月2日，超過1100家債權人申報了債權，總額逾人民幣212億元。

另據《南方都市報》報導，光耀暴雷之後，光耀集團董事長郭耀名遠走香港至今，光耀集團開發的荷蘭小城、光耀翡儷港等建案也處於爛尾狀態。值得注意的是，去年東莞市第三人民法院曾發出懸賞令尋找郭耀名，最高懸賞金高達160萬元。