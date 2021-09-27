位於新北市板橋區的新北市「青年職涯發展中心」預計明年7月成立，勞工局今舉行「青年就業參與式預算」活動，邀請在新北居住、設籍、就學或就業的18至40歲青年，透過「新北Vote」網路平台，27日至10月17日投票選出心中「青職中心」的理想藍圖規畫，參加者有機會拿到iphone13 mini、switch及禮券等獎品。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市相當重視青年就業問題，因青年失業率一直都很高，今年上半年25歲到40歲全國失業率是約11％，新北市是7.8％，比整體失業率4％，還是高出近2倍，各國針對青年就業都投入不少心力，青年如未即時進入職場，對未來職涯發展會產生很大影響。

陳瑞嘉說，青年就業參與式預算基本上是延續去年的「公民審議」成果，由來自新北各地區的青年代表，經過審議式民主精神的提案討論會和工作坊，不斷聚焦、腦力激盪，逐漸勾勒出青年職涯發展中心的未來理想藍圖。

勞工局指出，最後凝聚成4個提案分別是：提案1「百變夢想家」提供實習媒合與職業體驗、地方創生媒合、勞工法律服務等三大平台；提案2「建立勞動資訊平台」橫向連結市府各局處現有資訊並加以整合，建立單一窗口提供青年各項服務；提案3「職涯多元化」專業休閒展示空間，打造自由工作室及綜合職涯空間；提案4「資訊大補帖」期待青年職涯發展中心設置開放、透明的討論空間，讓有創業夢想的夥伴可以借用、交流、討論。

陳瑞嘉說，4項提案從不同需求角度切入，把服務內容與空間規劃都羅列進來，充分反映年輕人「自己空間自己構想」，勞工局會希望讓青年朋友的活力與創意落實下來，讓「青職中心」成為青年「歡喜來、甘願來」的嶄新空間。