新竹縣市通往新竹科學園區的交通是天天塞，市議員李妍慧27日分析用路現況，認為合併對交通改善有益並可解套。（李妍慧提供／陳育賢新竹傳真）

不論是新竹市區或新竹縣通往新竹科學園區的交通是天天塞，新竹縣市居民長期來飽受塞車之苦，相關單位也一直都無法有效解決，由於近期不管是竹竹併還是竹竹苗合併議題引發熱論，市議員李妍慧27日分析用路現況，認為合併對交通改善有益並可解套。

李妍慧針對頭前溪兩岸往來竹科的塞車問題，今天特別在臉書專欄「每周妍選」上，貼文分析用路現況，她說，無論是臉書、mobile01還是批踢踢社群，「塞車」幾乎長期攻占新竹相關議題首位。

事實上，跨越頭前溪縣市包括有頭前溪橋、國道1號以及經國大橋，3座橋分別連接縣市中華路、新竹市東區與竹北交流道以及竹北自強南路與連絡園區的慈雲路，車流變異量高，每天上下班尖峰時段，短短1公里動輒10餘分鐘才能通過，是大新竹上班族心中的痛。

李妍慧認為，若從「南北向」交通來看，頭前溪橋肩負新竹市連接竹北市、新豐鄉以及湖口鄉的密集工業帶，雖有靠近南寮地方的舊社大橋、舊港大橋以及竹港大橋作為替代方案，但是縣市兩端東西向路網仍未健全，過了頭前溪後還要繞路回到幹線，交通時間缺乏優勢，替代效果有限；若往園區以東，座落新竹縣內的興隆大橋、中正橋以及新中正橋，也面臨相同困境。

她認為，這幾座橋在功能上其實應要分攤科學園區與銜接國道任務，但東西向交通耗時，替代3座南北聯絡的大橋效果並不明顯。

李妍慧指出，大新竹交通有3大痛點，包括「車多」、「大眾運輸弱」、「道路狹窄」。若縣市合併，首先要以舒緩縣市交界3大橋梁為考量。

其中，新竹市北區台68線武陵路高架橋已預留接往竹北中正西段的開口，應該盡速發包興建，一來可分攤南北向幹道通往東西向快速道路的車流，二來帶動竹北西區以及竹市北區建設，讓大北區居民的通勤路網看得到也用得到。

此外，針對已經喊了超過15年的大新竹輕軌計畫，李妍慧也認為，輕軌雖然還在討論階段，但若縣市合併升格，將更能有效的統一地方政府以及科學園區管理局，規畫銜接新竹市區、竹北市區、高鐵新竹站以及科學園區4大節點的路網，將民眾期待的軌道運輸系統納入可行性評估與環評，才能走向實際的徵收與興建。