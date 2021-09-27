覆電沒「民國」遭蘇貞昌酸假愛台 朱立倫拿四件事打臉民進黨嗆下台！

國民黨新任黨主席朱立倫，因回覆中共中央總書記習近平的電文中沒有「民國」2字，引發綠營抨擊。朱立倫今（27）日被問到此事時，先搖了搖頭，接著表示「實在對民進黨非常失望」。

蘇貞昌受訪時表示，不是說好的一中各表，連民國都不敢表，由此可以看出，所謂會愛台灣、會堅守國家主權都是假的。朱立倫則回擊表示，蘇貞昌及他所屬的陸委會，所謂的愛台灣就是讓大家吃萊豬、不給大家疫苗、不願意發現金、不好好紓困、準備要拿掃帚造成兩岸的衝突，這樣的院長，12月18日全民站出來，用全民倒閣公投讓他們下台。

至於總統蔡英文所提到的「求同存異」，朱立倫質疑蔡總統，妳有在求同嗎？每天只希望用反中、抗中獲取政治利益。朱立倫認為，兩岸本來就有同有異，我們堅持自由民主，相互尊重才能化解衝突，民眾要的是和平對等及尊嚴，而不是每天的衝突、反中還有自我矮化。

朱立倫強調，未來一定會持續交流，且昨天已經證明一件事，國民黨朱立倫回來了，兩岸溝通管道將來會非常順暢，目標是協助所有台灣朋友，包括在大陸的學生、台商，還有農民該解決的問題，同時也會透過民間交流，包括地方城市、宗教、文化、學術、體育、經貿等等，每項都是重要交流。