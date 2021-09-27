今年全國運動會鐵路聖火隊今天來到台中火車站，新北市長侯友宜（左）與台中市長盧秀燕（右）合體為體育賽事宣傳熱身。（陳淑芬攝）

今年全國運動會鐵路聖火隊今天來到台中火車站，新北市長侯友宜（左）與台中市長盧秀燕（右）兩人合體為體育賽事熱身，中市則由柔道型男楊勇緯（中）領軍接棒。（陳淑芬攝）

國民黨主席選舉由朱立倫當選，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕兩人今天合體在台中車站進行全國運動會的鐵路聖火交接，對此議題都低調回應，一致聚焦運動賽事。侯表示，選後，全心齊力為國、為民，在自己工作崗位及角色腳踏實地為國家安定全力以赴；盧則未正面回應，僅婉轉表示，「領頭羊市長已經講話」，不再多講。

今年全國運動會鐵路聖火隊今天來到台中火車站，侯友宜與盧秀燕兩人以運動會友進行交接，並合體為新北市及台中市分別主辦的「110年全國運動會」及「111年全國身心障礙國民運動會」宣傳熱身。

新北市選手代表由女排隊長「阿非」陳菀婷率領極速超跑女子排球隊員擔任鐵路火炬手，中市則由柔道型男楊勇緯領軍，率100公尺跨欄世界聽障紀錄保持人許樂、身障選手林亞璇、林姿妤、李凱琳及吳振勝等運動員，進行簡單隆重的交接儀式。

侯盧兩人接受媒體訪問時，對國民黨主席選舉由朱立倫當選都低調回應，一致聚焦在宣傳運動賽事。侯指出，選舉的過程及方式，讓大家嘗試不一樣的想法。選後，大家全心齊力為國、為民，在自己的工作崗位及角色腳踏實地為國家安定全力以赴。

對國民黨新主席朱立倫今天拜會新北市，侯卻現身中市等議題，侯回應時避重就輕地表示，他現在最重要的是新北市長工作，尤其是全國運動會，在防疫安全下，新北市一定熱情盡地主之宜，與運動選手一起努力，創造更好成績。至於盧方面，則沒有正面回應，僅表示：「領頭羊市長已經講話！」，不再多談。