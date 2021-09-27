35歲美國女星安柏赫德（Amber Heard）醜聞不斷，先是和強尼戴普（Johnny Depp）互咬家暴，又爆出出軌特斯拉創辦人伊隆馬斯克，去年更是沒穿胸罩參觀清真寺，今年她透過代理孕母生下女兒烏娜佩吉（Oonagh Paige），日前竟將5個月大的嬰兒當啞鈴舉，引來網友砲轟。

安柏赫德2個月前宣布生女喜訊，寶寶於4月8日出生，目前已經5個月大，過去她就曾透露自己不一定需要婚姻關係或是伴侶關係，但想要一個小孩，因此私下找到精主，再藉由代理孕母的方式生下女兒，還以過世母親的名字來為愛女命名。

日前安柏赫德在IG曬出帶著女兒健身的照片，只見她身穿全黑性感運動內衣，一手拿著啞鈴，另一手從愛女的胯下緊緊抓住對方，女兒只能重心不穩地靠在她的手臂上，看起來十分危險，然而安柏赫德卻不以為意，在文中寫道：「一心多用（Multitasking）的媽媽」。

貼文曝光後引起一片罵聲，安柏赫德目前已經留言功能關閉，然而事實上，這並不是安柏赫德第一次引起爭議，去年她前往土耳其伊斯坦堡旅遊時，在保守的當地文化風氣中，竟然身穿低胸上衣，直接大方露出事業線，甚至還沒有穿內衣，引起外界怒斥她對宗教沒有半點尊敬。