美股期指領軍，台股力守紅盤！大陸蘇州及昆山突然宣布自26日起所有廠商停電停產，為本周台股增添新變數，不過美國期指續揚，且市場初判，蘇州及昆山停產4日對產業影響有限，今天台股延續上周四、五強勢反彈的氣勢，早盤以紅盤開出，在台塑(1301)領軍塑化類股走高及造紙類股轉強下，盤中指數一度上攻至17335點，不過中場過後，台積電(2330)由紅翻黑，高價股除聯發科(2454)相對強勢，矽力-KY(6415)、信驊(5274)及大立光(3008)等走弱，富邦媒(8454)盤中跌停，且受到停工影響的廠商如：台光電(2383)等也面臨賣壓影響，指數緩步走低，盤中一度由紅翻黑，在多攻激戰下，指數在平盤附近游走。

截至11點40分為止，加權股價指數約17283.76點，上漲23.57點，成交量約1982.06億元；OTC指數為213.21點，上漲0.11點，成交量501.95億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲7.23%，其次是塑膠類股及觀光類股，分別上漲3.15%及2.01%，表現較差者為百貨類股、電機類股及電子零組件類股，其中百貨類股下跌4.79%，機電類股下跌2.72%，電子零組件類股下跌1.29%；上櫃部分，表現最佳觀光類股、上漲1.66%，表現最差為電子通路類股、下跌0.77%。

就技術面來看，上周中秋節長假後，台股指數跟隨美股先下後上，終場加權股價指數以17260.19點作收，累計一周跌16.6點，跌幅約0.09%，周K收帶上下影線小黑棒，也是連3周收跌，日均量為2737億元；OTC收盤指數為213.1點，累計一周上漲1.79點，漲幅為0.84%，周K收紅，日均量749.73億元。今天台股在美股期指大漲帶動下，指數開高，盤中一度站上17300關；上周台股指數先下後上，24日收盤指數順利收復9月22日長黑K棒，今天雖然有大陸蘇州及昆山限電停產利空，惟指數持續走揚，但整體來看，近期台股成交量未明顯放大，追價意願不強，成為台股攻高的隱憂，不過本周為投信季底作帳高峰，預期指數將呈現區間整理。

分析師表示，美國經濟成長腳步放緩，且中國恆大事件短暫衝擊，致使美股及全球股市近期震盪加劇，加上大陸大規模限電停產，對各產業第4季增添變數，近期市場買盤轉趨觀望，成交量能下滑，操作難度增加。

考量本周美國債務上限僵局未解，且中國限電停產措施，將衝擊部份台廠9月營收表現，干擾資本市場，建議採取低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、矽智財、報價上漲的塑化股及五倍券內需概念股為主。

台積電依第3季營收指引，9月營收可望再創新高，隨蘋果產品拉貨旺季來臨，加上7奈米及5奈米漲價7%到9%，成熟製程漲價 20%有助營收及毛利率表現，估2022年EPS為26.47元；精測(6510)因台灣IC設計業者積極推出新品搶佔市場，且美國IC設計業者增加在台灣晶圓代工廠投產，該客戶也增加QCT業務延伸至非手機產品，而另一美系品牌客戶自研晶片在非手機產品的滲透率提升，對精測測試耗材需求將逐漸成長，看好精測2022年營運重返雙位數成長，兩家公司均是可逢低布局標的。