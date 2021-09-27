日本政府正在研議，是否本周可望解除緊急狀態，因此激勵景氣相關族群上漲，也帶動日股走高。早盤結束時，日經指數收30,358.62點，漲109.81點或0.36%。同時，東證指數收2,098.42點，漲7.67點或0.37%。

在疫情趨緩，以及當地政局將出現新氣象之下，日經指數9月迄今已漲超過8%。

大和證券認為，日本經濟後市可望隨著新內閣會有不同發展。同時，緊急狀態將解除，景氣復甦相關類股表現強勁。不過，日股日前漲太多，可能需要盤整一下，因此個股表現也到壓抑。

日本政府表示，因為疫情趨緩，當地大部分還是實施緊急狀態的地區，預估可能會很快解除。

日本正在跟第5波新冠疫情對抗，8月確診率曾一度創歷史新高。為防止醫院量能耗盡，故當地政府又把緊急狀態實施時間延長至9月底。

類股方面，航空公司漲3.96%，鐵路運輸業者漲2.51%。同時，百貨公司也漲，高島屋漲4.54%，三越伊勢丹漲4.15%，丸井漲4.37%。

同時，受益於居家題材的族群表現疲軟，遊戲製造商萬代南夢宮跌1.51%，冷凍食品製造商味之素也跌0.83%。

由於中國大陸恒大財務危機尚未完全解除，相關個股持續走低，空調製造商大金工業跌3.12%，衛浴設備製造商Toto也跌1.66%。