歐盟貿易和科技事務主管Valdis Dombrovskis和Margrethe Vestager指出，美國和歐盟的貿易和技術委員會(TTC)將賦予歐盟更大影響力，並為21世紀制定標準和規則。

Dombrovskis表示，作為21世紀制定標準和規則的新方式，該平台具有戰略上和地緣政治上的重要意義。但Dombrovskis堅持該平台沒有針對任何特定國家。

美國和歐盟在周三將在匹茲堡市召開首次的TTC會議。外界認為美國將合作歐盟，在貿易、國防、技術和人權等議題與中國展開對抗，也凸顯了對中國日益增強的實力感到擔憂。

委員會的10個工作小組將重點討論技術標準、綠色技術、供應鏈安全、數據治理、出口控制、投資篩選和全球貿易問題等。

澳洲此前放棄與法國一項價值400億美元的潛艇交易案，轉而向美國和英國採購，讓法國感到相當憤怒。但Dombrovskis表示，該事件不應該讓歐盟偏離與美合作的長期利益；該問題不該影響歐盟對戰略聯盟的判斷。

歐盟希望在明年春季於比利時舉辦第二次會議。