晶圓代工廠聯電(2303)旗下大陸廠，和艦位於蘇州，針對目前大陸有限電政策，聯電表示，部分當地廠商遭到限電，不過和艦供電正常，維持滿載生產。

此外，中國大陸的福建部分地區疫情升溫，聯電旗下聯芯有部分員工居家上班，主要是支援服務的工程師，不過聯芯生產營運並不受影響。

聯電指出，聯芯部分員工居住的小區因疫情封鎖，支援服務的工程師，採居家上班模式，多數員工住在聯芯鄰近的宿舍，不受影響，生產營運維持正常。

聯電旗下中國大陸12吋晶圓廠聯芯產能已達第一階段滿載2.75萬片規模，目前將以提升一廠營運效率為主，後續將視市場狀況評估下一階段擴充計畫。

聯電旗下的8吋晶圓代工和艦位於蘇州，所處地區近期有限電政策；聯電表示，和艦供電正常，維持滿載生產。

聯電旗下的聯芯位於中國大陸的廈門，和艦位於蘇州，所處地區近期分別受到疫情及限電影響；聯電公司則做上述回應，兩家公司生產營運並不受影響。