台中市東勢區9旬劉姓老婦夜間獨自一人手持柺杖外出散步，呆滯坐在東關路6段160巷口人行道喃喃自語，警方巡邏發現主動上前關心詢問，老婦言談中語無倫次，只知道自己姓名，員警查證身分後協助老婦返家。
東勢警分局表示，茅埔派出所所長劉國富、警員張鈞萍25日執行20-22時巡邏勤務，發現劉姓老婦獨自蹲坐在東關路6段160巷口之人行道上喃喃自語，隨即主動上前關心詢問。
由於老嫗僅知道自己名字及家住東勢，經員警以戶役政資料逐一過濾並調閱相片核對無誤，遂將老婦以巡邏車護送返家，到達家門口時，老婦家屬原欲開車外出找尋失智的母親，見母親由警察載返家驚訝不已，相當感謝警方幫忙。
茅埔派出所所長劉國富呼籲，民眾多多關心家中失智長者，若家中長者有失智情事，可在長者身上佩掛聯絡掛牌、身分辨識手環或於衣服繡上聯絡方式，以利警方或民眾發現時，可於第一時間確認走失年長者身分，迅速通知家屬或警方，協助其返家。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。