東勢警分局員警協助老婦順利返家。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢區9旬劉姓老婦夜間獨自一人手持柺杖外出散步，呆滯坐在東關路6段160巷口人行道喃喃自語，警方巡邏發現主動上前關心詢問，老婦言談中語無倫次，只知道自己姓名，員警查證身分後協助老婦返家。

東勢警分局表示，茅埔派出所所長劉國富、警員張鈞萍25日執行20-22時巡邏勤務，發現劉姓老婦獨自蹲坐在東關路6段160巷口之人行道上喃喃自語，隨即主動上前關心詢問。

由於老嫗僅知道自己名字及家住東勢，經員警以戶役政資料逐一過濾並調閱相片核對無誤，遂將老婦以巡邏車護送返家，到達家門口時，老婦家屬原欲開車外出找尋失智的母親，見母親由警察載返家驚訝不已，相當感謝警方幫忙。

茅埔派出所所長劉國富呼籲，民眾多多關心家中失智長者，若家中長者有失智情事，可在長者身上佩掛聯絡掛牌、身分辨識手環或於衣服繡上聯絡方式，以利警方或民眾發現時，可於第一時間確認走失年長者身分，迅速通知家屬或警方，協助其返家。