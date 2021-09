出賽隊伍包含UBA與HBL八強球隊。(中華文化教育暨體育交流促進會提供)

《2021年登峰造極青年籃球邀請賽—Why Not Me》由中華文化教育暨體育交流促進會與中華民國籃球協會共同主辦,教育部體育署指導、台北市體育局協辦,10月2日(六)至10月9日(六)於台北體育館(紅館)登場。HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽8強隊伍(大專女子組6強),陣容堅強,引發關注。因應疫情,不開放觀眾入場,轉播鎖定YouTube《aceace TV》!

參賽球員未演先轟動,其中包括109學年度UBA MVP政大雄鷹張鎮衙、新人王政大雄鷹游艾喆、世新女籃人氣后陳育緹、於今年U19表現出色的佛光大學李宜樺、能仁家商「禁區坦克」史魯齊、赴美訓練返台的陽明高中張聿嵐。

本賽事共分為4個組別:大專男子組(政治大學、世新大學、健行科大、義守大學、臺灣師大、國立體大、高雄師大、輔仁大學)、大專女子組(世新大學、文化大學、臺灣師大、佛光大學、北市大學、臺灣體大)、高中男子組(泰山高中、南山高中、光復高中、東泰高中、能仁家商、松山高中、高苑工商、東山高中)、高中女子組(淡水商工、永仁高中、陽明高中、北一女中、普門高中、南山高中、苗栗高商、金甌女中)。

本會及青年創作歌手JAS LEE與羅志祥、安心亞指定舞者Beauty Mei編舞,攜手各大學舞者呈現2021年登峰造極青年籃球邀請賽應援曲《Why Not Me》,登峰造極Why Not Me,cause we are a TEAM!