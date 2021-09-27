台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺、委任律師陳緒承27日共同召開記者會，指控蝦皮擅自挪用消費者「蝦皮錢包」款項用於放款，涉嫌業務侵占罪與背信罪，並已提出告發，另針對蝦皮之服務條款違反行政院「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項」，且違法超收利息一事，向台北市消保官提出檢舉。