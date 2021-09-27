民團控蝦皮擅挪消費者「蝦皮錢包」用於放款 今向法院告發 23:442021/09/27 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣公民陣線組織部主任許冠澤（中）、經濟民主連合研究員江旻諺（右）、委任律師陳緒承（左）27日共同召開記者會，指控蝦皮擅自挪用消費者「蝦皮錢包」款項用於放款，涉嫌業務侵占罪與背信罪，並已提出告發。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺、委任律師陳緒承27日共同召開記者會，指控蝦皮擅自挪用消費者「蝦皮錢包」款項用於放款，涉嫌業務侵占罪與背信罪，並已提出告發，另針對蝦皮之服務條款違反行政院「第三方支付服務定型化契約應記載及不得記載事項」，且違法超收利息一事，向台北市消保官提出檢舉。 觀月雛乃台北餐廳不敵疫情關門 賤賣二手名牌包維生 後疫情試水溫 高科大推出好蝦與雞湯 #蝦皮 #消費者 #錢包 #告發 #放款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券綁定開跑銀行、行動支付平台大塞車 選好習慣使用通路才方便又划算 11:462021/09/22 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 22:472021/09/23 生活 謝師恩 他開店以啟蒙師為名「祥戎華．享榮華」 12:392021/09/27 寶島 酒店妹喝掛遭客人「揉胸摸陰」 計程車司機一句話救了她 22:582021/09/25 社會 《電子商務》搶五倍券商機 電商放大絕 14:342021/09/22 財經 新北農創e遊券22日中午開放登記 感受療癒體驗 12:292021/09/22 生活 蝦皮購物綁定聯名卡 最高享4％回饋 04:102021/09/24 時尚消費 蝦皮購物推綁定聯名卡 全站最高享4％回饋 09:202021/09/23 生活 紙本券預約熱 四大超商優惠搶客 04:102021/09/25 財經焦點 北富銀五倍券加碼夯 10萬人當天完成綁定 11:242021/09/24 財經 開卷書摘》台灣壽險保費衰退10.3％ 仍位居全球十強 11:302021/09/22 財經 生活熱門新聞 「筆電外接滑鼠」是老了？ 他感嘆世代差距引熱議 - 生活 住飯店這4樣東西千萬別用 前員工曝超噁內幕：請丟到地上 - 生活 校系若不採計學習歷程檔案 教育部放狠話：等著被減招生名額 - 生活 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 母象一腳踩爆沼澤鱷魚 下秒捲屍狂甩 驚人畫面曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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