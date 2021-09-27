日本政府評估，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，為因應疫情在東京與大阪等19地實施的緊急事態宣言，擬在9月30日全數如期解除。

日本政府從COVID-19疫情爆發以來，第4度針對東京都發布的「緊急事態宣言」7月12日上路，中間歷經幾次擴大適用地區與延長，目前總計在19個都道府縣實施，規劃實施至9月30日止。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動大臣田村憲久昨天在電視節目上說，新增確診病例數持續減少，若此一趨勢持續下去，9月底可解除緊急事態宣言。

報導說，日本政府內部評估，實施緊急事態的19個地區中，確診病例數都在減少，病床使用率與在自家中的療養人數也在下降，研擬於9月30日如期解除緊急事態。

至於在緊急事態宣言解除後，這19地是否要降級實施「防止蔓延等重點措施」，日本中央政府將與地方政府進行協調。

日相菅義偉今天將與相關閣員討論此事，若訂出政策方向，預計明天召開分科會，聽取專家意見。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100927