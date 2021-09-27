位在精華地段的台北市立第一殯儀館，存廢問題讓許多市民相當關心，北市民政局長藍世聰27日指出，原政策是在市長柯文哲卸任前，完成第二殯儀館二期工程後拆除一殯，預計規畫為公園綠地，但因新冠肺炎疫情影響，工期將在2023年4月柯文哲卸任後才完成，一殯是否拆除，將交給下任市長決定。

一殯在北市民權東路二段與建國北路交叉口，始設於1965年，本來是郊外喪葬設施，經多年後該館附近成為鬧區，常有遷館呼聲。

藍世聰今赴議會民政委員會工作報告，議員張茂楠指出，市民都相當關心二殯工程完成後，一殯是否可除役，不能讓一殯成為大家永遠的痛。

對此，藍世聰說明，二殯二期工程完成後，禮廳與冰櫃等設備都遠大於現在一殯加二殯，容量足夠才有理由把一殯拆掉，一殯除役是柯市府目標與重要政策，但要等二期工程完成後才有辦法討論。

藍世聰強調，原規畫在柯文哲卸認前完成二期工程，並拆除一殯，因為疫情關係使工程延宕，必須到2023年4月才能完工，屆時已經是下任市長，是否追隨柯市府政策就要由下任市長決定。

他說，市府現在要把一殯拆掉當然也可以，但還是要讓市民知道政策推動要有充分準備，一殯拆除後將變綠地公園。