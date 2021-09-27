台中發表自願檢視報告，強調打造巨擘幸福永續的DNA。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕27日首度發表「2021台中市自願檢視報告」，宣示打造台中成為無煤城市的決心。（盧金足攝）

台中市樹為五葉松，包括環保署副署長蔡鴻德等人以澆灌毯果，代表環保綠意欣欣向榮。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕27日發表「2021台中市自願檢視報告」，宣示打造台中成為無煤城市的決心，現在PM2.5濃度平均值15.4微克創歷年新低，重大建設開工、完工、交通與社福民眾有感，市府團隊努力達成2030年的永續發展目標。距離明年市長選舉日近，有如向市民報告台中的建設藍圖。

盧秀燕表示，身為六都唯一的女性首長，對環境永續等議題的相對敏感度高，每個目標都是永續城市不可或缺的，因此，17（諧音一起）項一起做，結合市政建設藍圖，訂定103項指標及106項計畫，產出第1版台中市自願檢視報告。

她強調，上任以來特別重視台中市的空氣汙染問題，過去幾年台中市面臨PM2.5指數時常超標、呈現紫爆最危害等級，提出「藍天白雲行動計畫」，重點在「先公後私、先大後小」，現在PM2.5濃度平均值15.4微克，不僅創下歷年新低，更是六都第一。

盧秀燕說，市府團隊督促中火能源轉型，推動校園、火化場及工業的鍋爐汰換，及低碳大眾運輸iBike建置已達722站，改善空氣品質，今年1月簽署氣候緊急宣言，提出「永續168目標策略」，致力打造台中成為無煤城市的決心，設定2030年的PM2.5濃度平均值12微克，讓空氣品質降至良好等級。

提出2030年溫室氣體相較基準年2005年減量達30％，較中央設定的20％目標減量更高，作為達成2050年溫室氣體淨零排放目標里程碑。

「人照顧好了，才能拚經濟」，盧秀燕說，重視優質的社會福利及性別平等，呼應聯合國「不遺漏任何人」，上任後推動公幼公托倍增為年輕家庭提供後盾， 恢復65歲以上長者健保津貼、社會住宅等等政策，減輕老、中、青負擔，未來設定2030年內增130班公幼、60家公托，健全托育環境，希望讓台中的孩子快樂成長，家長也安心，老幼無憂。

她指出，經濟發展需要重大建設支持，「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，讓原本停滯的建設得以啟動、延宕的工程可以完工，例如懸宕13年的大智路打通後，這條道路貫通車站前後，成功帶動舊城區發展。

此外，興建達13年的中台灣第一條捷運綠線，在團隊的努力下也正式營運，在未來10年，藉由完善捷運綠線延伸、藍線、機場捷運等軌道建設，打造大台中綿密運輸網，推動水湳經貿園區、海空雙港計畫、美樂地計畫、綠美圖、台中國際會展中心等重要建設。

還有台中購物節帶動經濟發展，去年市府每投入1元的創造223元消費，帶動經濟效益超過360億元，奠定未來城市經濟發展基礎。

疫情衝擊全球的永續發展，台中市市對於防疫工作積極應變，報告提出防疫專章，以超前部署、跨域合作為防疫基本方針，並透過「疫情監測，即時應變」、「社區防疫，醫療整備」、「挹注資源、多元紓困」、「運用科技、生活無礙」、「關懷服務、齊力抗疫」、「交通運輸、全面防疫」等防疫6大方針。

盧秀燕也介紹「2021台中市自願檢視報告」封面，以聯合國17個顏色代表重要的目標，這些永續目標的種子，在台中的土地上播種萌芽，未來成長茁壯，市府團隊持續努力來達成2030年的永續發展目標，並且努力傾聽市民的需求，持續提供市民更有感的幸福，打造可以與國際接軌的幸福城市。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃肯定台中市提出「2021台中市自願檢視報告」，呼籲中火要能源轉型，減少使用汽機車，民眾可以多用雙腳步行，環保又健康。