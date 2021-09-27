台南是著名的美食之都，加上市區內古蹟多，吸引不少遊客遠從中北部慕名而來，為了節省通車時間，搭乘高鐵的人也大有人在。日前就有網友好奇，「去台南應該要搭高鐵還是台鐵？」但在地人卻語出驚人表示，兩者都不推，反而直指「搭客運最實在！」

原PO今（27日）在PTT「八卦板」PO文透露，打算趁著放假期間，從新北市板橋區出發，前往台南進行期待已久的美食之旅，並規劃在安平老街附近一帶活動，但也不禁好奇，「去台南該選台鐵還是高鐵呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「台南高鐵離市中心超遠」、「外地人去不建議搭高鐵，除非有人接送」、「自己去的話搭台鐵，車站附近很多租車行，如果搭高鐵要再轉一次車」。

不過也有在地人首推「客運」，因為台南高鐵站地處偏遠，距離市中心還有一段距離，屆時勢必需要轉搭台鐵沙崙線、高鐵接駁車或是計程車，「客運正解！不然就是高鐵，然後再轉台鐵沙崙線」、「台鐵也沒客運快，還是客運最實在」、「客運有兩人座椅，舒適到爆，可以躺超下去爽整路，睡一覺起來就到台南了」。