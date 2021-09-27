日前曾有周刊報導，台積電中階產線主管每天工作到凌晨3點才回家，為的就是3000萬年薪。一名男網友認為，朋友也在科技產業工作，也同樣每天熬夜加班，但「年薪也沒這麼多」，質疑是招聘業配文，沒想到一大票鄉民回覆「3000萬年薪少說也是副總等級」；另外也有人說，如此高的年薪，只要做2、3年就能退休了」。

原PO今（27）日稍早於PTT八卦板指出，看到周刊報導台積電中階產線部門主管，每日工作到凌晨3點才回家已成常態，甚至開始以廠為家，周末毫無假日可言，其中一名50多歲的產線主管更透露，能讓他們如此忍受地獄般的工時，最大動力就是公司給的3000萬年薪。

原PO疑惑地說，身邊的友人也在科技產業工作，熬夜加班也是家常便飯，但年薪卻沒有周刊報導得這麼多，他質疑「是招聘業配文，還是真的重賞之下必有勇夫？台積電中階主管是升到幾職等？有八卦嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民也加入討論，「台積電要拿3000萬最少也是副總級，不會是中階主管」、中階產線最好是年薪3000萬」、「副總級的年薪平均3000啦」、「3000萬真的不會是中階主管，如果是3000萬，我馬上把枕頭棉被搬到公司」；另外也有人認為，「有3000萬做2、3年就能退休了當然拚」、「有3000萬的話，5年就可以退休囉」。