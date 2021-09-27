為了加速北高雄漁產加工產業升級，民進黨立委邱志偉日前協助高雄市彌陀區漁會、興達港區漁會爭取國發會地方創生計畫，將由漁業署補助超過4千萬的經費，新增水產加工設備、加工廠及評估規畫冷凍倉儲物流中心。

彌陀區漁會總幹事林子清27日說，消費型態已經在改變，年輕人與孩童多不吃帶刺的魚產品，得透過加工才能為漁產品增值，盼透過加工廠與冷鏈系統，為漁民帶來穩定收入。目前受歡迎漁產品的包含虱目魚肚與鱸魚片。

邱志偉表示，彌陀區漁會提出水產品初級加工處理場所計畫，預計以600萬的經費添購設備、整建場地，主要加工虱目魚、鱸魚、石斑及白蝦等產品，另外，漁會還提出智慧型冷凍倉儲計畫，並爭取350萬元的經費進行先期規畫，以詳細評估後續經費需求、工程建設等計畫。

興達港區漁會提出水產加工廠智慧科技加工設備提升計畫，該漁會總幹事郭展豪說，預計將增加設備進行漁產品加工、二次加工及熟食設備，考慮現代民眾忙碌，以及一些人不擅長料理，民眾只要加熱料理包，就可以將料理端上桌。這也是迎合後疫情時代，為漁民的收入與民眾的便利性創造雙贏。