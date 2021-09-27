日本自民黨總裁選舉29日登場，4人角逐可能讓選戰進入二輪投票。雖然各派閥未在首輪投票整合出支持人選，但放眼二輪投票，派閥力量是否導致2012選戰逆轉結果重演，備受關注。

自民黨總裁（黨主席）選舉預計本月29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

這次登記角逐總裁大位的人選包括64歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄（岸田派）、60歲的前總務大臣高市早苗（無派閥）、58歲的行政改革擔當大臣河野太郎（麻生派），及61歲的前總務大臣野田聖子（無派閥）。

日本放送協會（NHK）日前報導，自民黨內的派閥可以說是一種「互助組織」，除了政策討論外，也會進行政府與黨內職務分配、選戰支援及資金援助等事務。

從1955年自民黨組黨以來，全盛時期最多有8個派閥相互競爭，內部堅固團結力量也出現「8個師團」等稱號。

●派閥藉整合支持人選展現力量

一般來說，面對每次總裁選舉，各派閥都以派出自己的候選人作為目標，若無法如願，至少也會整合出團結一致支持的人選，藉此展現派閥力量。

自民黨內目前有7個派閥，旗下議員人數從多到少依序是細田派（清和政策研究會，96人）、麻生派（志公會，53人）、竹下派（平成研究會，52人）、二階派（志帥會，47人）、岸田派（宏池會，46人）、石破派（水月會，17人）及石原派（近未來政治研究會，10人）。

回顧2020年9月現任首相菅義偉當選總裁的選戰中，未推派候選人的5個派閥全力支持菅義偉，最後讓他取得壓倒性勝利。

從去年選戰來看，自菅義偉的參選態勢浮上檯面起算，到各派閥完成支持人選方針，不過數日時間，等到菅義偉正式表態參選時，選戰可說大勢已定。

不過，今年總裁選戰明顯有別去年，除了菅義偉內閣支持率低迷，各派閥也罕見未在首輪投票前整合出支持人選，背景與這次總裁選舉和眾議院改選時程接近有關，一些當選次數不多的後進議員不想被派閥束縛，希望選出能帶領他們打贏眾議院大選的人。

細田派這次難以決定支持人選的原因，一方面是高市過去隸屬細田派前身「町村派」，細田派出身的安倍力挺高市，不少年輕議員因而也認為應支持高市；但另一方面，派閥內資深議員對脫離派閥的高市並無好感，不願相挺。

因此，這次細田派分成兩派意見，最後在總會上決定讓成員自行選擇支持高市或岸田。

麻生派同樣有這個問題。面對派閥成員河野太郎參選，理論上應全體力挺才是，但麻生派會長麻生太郎雖然同意河野參選，卻沒說全員都支持河野。

麻生派內的資深議員與細田派一樣對岸田有所期待，麻生派幹部、自民黨稅制調查會長甘利明甚至表明，如果情況允許，希望力挺岸田。

於是，麻生派最後在會中決議，這次不僅支持河野及岸田，甚至也同意成員支持高市，形同開放投票。

綜觀黨內7派閥，除了岸田獲得自己率領的岸田派全員支持，包括竹下派、二階派、石破派及石原派，都因派閥內各自考量而無法整合出支持人選。

有關派閥無法達成力挺一人共識的現象，一名派閥幹部說，只要在第二輪投票遵守派閥決定即可，「在首輪投票和第二輪投票之間，派閥將會下達指示」。

自民黨目前擁有382席國會議員，加上與議員票同票數的382張黨員票，總計這次總裁選舉首輪投票總票數為764票，取得383票即過半數。但如果沒有候選人在第一輪拿下過半數選票，將由得票數前兩名的候選人進入第二輪投票。

第二輪投票的總票數少於首輪投票，議員票仍為382張，黨員票則銳減為47都道府縣各一張共47張，總計429張。如果進入第二輪投票，決勝關鍵可說就在議員票數多寡。

因此，各派閥的盤算是，雖然無法在首輪投票整合出支持人選，但只要在第二輪採取一致行動，還是能展現出派閥存在感。

●能否重演2012年安倍逆轉勝成焦點

東洋經濟ONLINE報導，根據各項調查，河野在首輪投票最多大概只能拿到320票，無法過半數；一旦進入第二輪投票，岸田能不能複製前首相安倍晉三2012年對前幹事長石破茂逆轉勝的經驗，成為這次選戰最大焦點。

2012年選戰共有5人參選，安倍在首輪投票以58票之差居第2位，石破獲199票居冠；不過，進入第二輪投票後，安倍反以19票之差擊敗石破。

一旦選戰進入以議員票為主的第二輪投票，派閥力量恐將左右選戰結果，許多預測都認為這種情況對岸田有利。

但岸田派幹部私下表示，就算進入第二輪，「在投票箱沒打開前，誰都不會知道最後結果」，對選戰持保守看法。

此外，有看法認為，若岸田反映派閥力量順利當選，可能意味著自民黨在接下來的眾議院大選席次會減少，因為河野在各家媒體民調中，都被看好最適合擔任自民黨總裁，如果選戰結果與民調相異，恐怕會影響選民在眾議院大選對自民黨的支持。

儘管今年派閥不像去年一樣在總裁選舉擁有絕對主導能力，只要選戰進入第二輪投票，派閥左右選戰結果的能力仍不容小覷。如果真的出現二輪投票扭轉首輪投票的結果，外界將更加關注自民黨如何因應即將到來的眾議院大選。