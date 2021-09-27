電腦是上班族必備的工具之一，若是重要的檔案遭到駭客入侵、鎖住，一定會相當崩潰。近日一名女網友分享，爸爸的電腦慘遭駭客入侵，幾份公司文件都被鎖起來，對方藉此勒索300美元（約新台幣8303元），爸爸只好回信殺價，未料竟真的成功減價救回文件，還得到駭客貼心的「售後服務」，讓大家都笑翻了。

爸爸在信裡自稱「可憐的人」，還表示自己比駭客更需要錢。(圖/翻攝自Dcard)

這名女網友近日在Dcard上發文，稱爸爸的電腦被駭，幾份公司重要文件被鎖住，駭客開價300美元，付款以後才會幫忙解鎖，不過爸爸不服氣，決定用英文寫信殺價，還在信中裝可憐寫道「人生已經夠苦了，為什麼這些壞事都發生在我身上？」、「我比你更需要錢」等，信末還署名「可憐的人（A Poor Guy）」，讓身為女兒的PO主看了都忍不住笑出來，直言：「平時工作起來很嚴肅的老爸，沒想到裝起可憐來，還有模有樣呢」。

未料這招「裝可憐之術」居然真的奏效，爸爸殺價成功，以100美元（約新台幣2767元）的價錢救回檔案，還要求駭客教他如何防駭，對方也好心地教學，列出4項重點：不要隨便開放區域網路（網路與共用中心）、更換強度強的密碼、記得每天備份、記得定期更新軟體，爸爸還回信大讚對方「是好人，不是騙子」。

PO主透露，爸爸在發現電腦被駭時，立刻將電源插頭拔掉，所以才只有部分檔案被鎖，沒有造成嚴重的慘況，雖然這件事情本身很嚴肅，不過爸爸還是選擇以幽默的方式應對，並且順利化解這次危機。

不少網友看完文章都覺得相當有趣，紛紛笑說：「雖然英文講得超土，但是整個求情味道都飄出來了，你爸太會了」、「打折還附贈資安教學，這個你平常根本不會學到，三千塊的電腦課沒有很貴啦」、「爸爸脾氣好好，還可以心平氣和的跟駭客聊」、「等等，這駭客也太好心」、「居然還回信教學，這駭客也挺有職業道德的」。